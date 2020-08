HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Servicebereich des IT-Dienstleisters seien die Umsätze rückläufig und das zweite Quartal insgesamt schwach gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei aber gleichwohl vielversprechend. Zum Kursziel gebe es noch üppiges Potenzial./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014