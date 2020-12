HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Cancom nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vollständige Übernahme des Datenzentren-Spezialisten Anders & Rodewyk (A&R) dürfte zu einem attraktiven Preis erfolgen und zeige, dass der IT-Dienstleister bei Fusionen und Übernahmen wieder aktiver werde, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für Cancom ändere die recht kleine Transaktion aber nichts./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 08:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 08:27 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.