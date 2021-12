NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 68 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der optimistische Ausblick bis 2025 habe positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Werde das aktuelle Bewertungsniveau auf das für 2025 angestrebte operative Ergebnis (Ebitda) fortgeschrieben, sei mehr als eine Verdopplung der Papiere des IT-Dienstleisters drin, so der Experte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.