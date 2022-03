NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom nach Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2022 von 83 auf 81 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der IT-Spezialist habe zur Vorlage seiner Zahlen mit einem optimistischen Ausblick überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er stutzte allerdings seine Schätzungen etwas und rechnet mit Gegenwind für die Margen durch Lohninflation und geringere Handelsmargen, insbesondere im Bereich IT Solutions./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 11:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 11:53 / ET



