FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 70 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff kritiserte schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der IT-Dienstleister seine Jahresziele nach nur fünf Wochen bereits gesenkt habe. Dies sei umso mehr eine negative Überraschung, als das Management Lieferkettenprobleme bisher als verkraftbar bezeichnet habe. Er senkte seine Schätzungen und passte das Kursziel auch an das gesunkene Bewertungsniveau an./ag/mis



