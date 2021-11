FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal von 53 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Jahresviertel sei für den IT-Dienstleister gut gelaufen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des aktuell jedoch schwachen Wachstums im Cloud-Bereich sei die Messlatte für das laufende vierte Quartal allerdings recht hoch. Zudem sei die Aktie im Vergleich mit Branchenkollegen recht teuer. Seine Schätzungen änderte er vor allem wegen der verkauften Geschäfte in Großbritannien und Irland./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 16:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 16:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.