FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61,30 Euro belassen. Dass das zweite Quartal sehr schwach ausfallen würde, sei klar gewesen, desaströs aber sei es keinesfalls gewesen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der tiefste Punkt in der Geschäftsentwicklung des IT-Dienstleisters sollte überschritten sein. Kremser rechnet daher mit Aufholeffekten im zweiten Halbjahr, insbesondere im vierten Quartal. Mit der leicht geänderten Formulierung der Vorstandsprognose sei jedoch die Gefahr gestiegen, dass diese im weiteren Jahresverlauf doch gekappt werden müsse./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 18:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 19:03 / MESZ





