FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 140 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von den meisten Investoren erwartet, habe der Medizintechniker die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem starken ersten Quartal (Oktober bis Dezember) habe das zweite Quartal nur ein schwaches Umsatzwachstum wegen der Coronavirus-Pandemie in China, Korea und Japan gezeigt. Während sich die wichtigste Region Asien-Pazifik wieder am erholen sei, würden Europa und die USA zweifelsohne ein schwieriges drittes Quartal bevorstehen./ajx/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 06:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.