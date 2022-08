ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnikunternehmens seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Jahresausblick sei bestätigt worden. Die Resultate seien stark und die Entwicklung in der Region Asien-Pazifik beruhige. Die Papiere seien allerdings seit Mitte Juni sehr stark gelaufen. Dies lege nahe, dass die gute Entwicklung teils eingepreist worden sei./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 05:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 05:57 / GMT



