NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carrefour von 17,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jüngste Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar deuteten darauf hin, dass der französische Handelskonzern im dritten Quartal Marktanteile auf dem heimischen Markt hinzugewonnen habe, schrieb Analyst Rob Joyce in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Lebensmittelpreise dürften indes bestenfalls stabil geblieben sein. Das niedrigere Kursziel begründete Royce mit gesenkten Schätzungen für die kommenden Jahre, dem Wertrückgang des Brasilien-Geschäfts und der Entwicklung des brasilianischen Real./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 21:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



