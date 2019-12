MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,20 auf 6,50 Euro angehoben. Der Umbau des Elektronikhändlers zeige allmählich Ergebnisse, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem einen guten Start in das wichtige Weihnachtsgeschäft signalisiert. Der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) 2019/20 liege über seiner Erwartung.



Die Baader Bank hat jüngst das Einstufungssystem für Aktien geändert. Statt den Empfehlungen BUY, HOLD, SELL verwendet Baader nun für Aktien-Bewertungen die Kategorien BUY, ADD, REDUCE und SELL./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 14:30 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 14:30 / CET



