MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy von ihrer "Top Pick List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Finanzvorständin Karin Sonnenmoser habe auf einer Investmentkonferenz die starke Umsatzerholung des Elektronikhändlers bestätigt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die europaweit steigenden Corona-Infektionszahlen machten sie mit Blick auf den September und das anstehende vierte Quartal aber vorsichtiger./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 08:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



