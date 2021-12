MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 5,40 auf 3,10 Euro gesenkt. Wieder steigende Corona-Infektionszahlen bremsten die Wiedereröffnung von Geschäftsfilialen europaweit aus, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesen erwirtschafte der Elektronikhändler rund 70 Prozent des Umsatzes. Auch sei das Unternehmen von Lieferengpässen betroffen, besonders bei Konsumelektronik aus Asien./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 13:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.