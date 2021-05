LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Ceconomy nach Zahlen von 4,30 auf 4,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Auch wenn die Online-Verkäufe im zweiten Geschäftsquartal des Elektronikhändlers kräftig gestiegen seien und Ceconomy Online-Marktanteile in Deutschland erobert habe, demonstriere der operative Verlust (Ebit) den weiter negativen Einfluss durch die Verschiebungen in den Vertriebskanälen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bemängelte zudem die kurzfristig schlecht berechenbare Ergebnisdynamik und rechnet damit, dass die Unsicherheit über die Strategie sich fortsetzt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.