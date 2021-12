LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Clariant auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für eine Reihe europäischer Chemieunternehmen. Die einzigen Änderungen, die er bei den Schweizern vornahm seien die Anpassung an die Wechselkursentwicklung sowie die Einbeziehung der verbleibenden 70 Prozent an der brasilianischen Beraca, die Clariant noch nicht besitzt./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2021 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.