NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola vor den am 26. Juli erwarteten Quartalszahlen von 73 auf 70 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analystin Andrea Teixeira passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das zweite Quartal sowie für 2022 und 2023 an die Wechselkursveränderungen an. Diese seien ein zusätzlicher Gegenwind für den Softgetränke-Hersteller, dem wohl auch Lockdowns in China und der Marktaustritt aus Russland zu schaffen machten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 00:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.