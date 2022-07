FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Commerzbank von 8,70 auf 6,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bank werde solide Quartalsergebnisse vorlegen, schrieb Analyst Timo Dums in einem am Montag vorliegenden Ausblick. "Die Folgen der gestiegenen Zinsen auf die Kreditnachfrage, besonders bei der Baufinanzierung, die Kalamitäten im Polen-Geschäft sowie mögliche Kundenabwanderungen aufgrund der Filialschließungen bleiben indes unklar", so der Experte. Er passte eine Schätzungen entsprechend an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 12:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 12:14 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.