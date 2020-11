NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Das dritte Quartal der Bank habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aufmerksamkeit sei weiterhin auf den Start des neuen Vorstandsvorsitzenden gerichtet./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.