NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Ergebnisseitig habe das Finanzinstitut im ersten Quartal teils deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Nettozinserträge indes seien wie erwartet ausgefallen. Nun wolle der Markt aber wohl erst einmal ein paar Erfolge in Sachen Einsparungen sehen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:53 / ET



