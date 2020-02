NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das vierte Quartal sei besser ausgefallen als vom Analystenkonsens erwartet, schrieb Experte Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings blieben die Aussichten mit einer nur niedrigen Eigenkapitalrendite mittelfristig unverändert. Er halte so an seinem neutralen Votum fest./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 08:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.