NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Commerzbank-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Grundzüge der neuen Unternehmensstrategie, welche die Bank auf der Kapitalmarktveranstaltung im Anschluss an die Vorlage endgültiger Geschäftszahlen präsentiert habe, seien bereits bekannt gewesen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begrüßt aber die nun veröffentlichten Details, wie die Frankfurter bis 2024 ihr Kapitalrenditeziel (RoTE) von rund sieben Prozent erreichen wollen. Die avisierten Einsparungen traut Abouhossein dem Management zu, doch sowohl bei der Rendite als auch beim Ertragsziel ist er etwas weniger optimistisch als die Bank./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 20:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.