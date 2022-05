NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 7,80 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen eines starken ersten Quartals und steigender Zinsen dürfte die Bank mehr verdienen als bisher angenommen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar gebe es Potenzial für Sonderdividenden und Aktienrückkäufe. Wegen der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage halte sich seine Zuversicht aber in Grenzen./jcf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 20:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 12:15 / BST





