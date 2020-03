FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Commerzbank von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Papiere von 5,70 auf 2,70 Euro gesenkt. Die Commerzbank werde als in der Restrukturierung befindliche Bank überdurchschnittlich von der Rezession in Deutschland betroffen sein, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steigende Risikokosten, Niedrigzinsumfeld und sinkende Kreditnachfrage träfen hier auf eine schwache Ertragskraft./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:42 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 11:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.