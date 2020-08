FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank nach Zahlen von 2,70 auf 3,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. "Ein solides Quartal macht noch keinen Sommer", schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mischker blieb skeptisch, ob eine nachhaltige Umstrukturierung in diesen wirtschaftlich volatilen Zeiten gelingen kann./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 14:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 14:20 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.