MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Compugroup von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 67 Euro angehoben. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter habe sein Wachstum im Vorjahr beschleunigt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zusätzlich zum Wachstum aus eigener Kraft seien auch Übernahmen möglich. Der Experte geht bis 2022 von zunehmender Dynamik aus und legt seinem Bewertungsmodell nun die Schätzungen für 2021 zugrunde./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 12:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.