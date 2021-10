FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Compugroup von 65 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Softwareanbieters sollte fünf Prozent organisches Wachstum ergeben, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die operative Marge (Ebitda) dürfte bei 25 Prozent liegen./mf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.