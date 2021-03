NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental vor dem "Tech-Day" von Vitesco an diesem Dienstag sowie dem Investorentag am Donnerstag auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Bereich Antriebstechnologien Vitesco, den der Reifenhersteller und Autozulieferer an die Börse bringen will, dürfte umreißen, wie der Wandel hin zur Elektrifizierung gestaltet werde, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2021 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2021 / 14:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.