NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental vor der Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Unter den europäischen Autozulieferern dürften wahrscheinlich viele ihre diesjährigen Zielsetzungen kürzen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf niedrigere Absatzvolumina, höhere Kosten und wieder drohende Auszeiten in der Produktion. Die Aktienkurse reflektierten zwar ein noch negativeres Szenario als der Analystenkonsens, für einen Tiefpunkt bei den Erwartungen und den Kursen sei es aber noch zu früh./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 20:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 20:38 / ET



