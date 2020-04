HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental von 83 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Das Zurückziehen des Ausblicks kommt in einer globalen Krise wie dieser wenig überraschend und dürfte bei allen von uns beobachteten Branchenunternehmen und bei den meisten Konzernen darüber hinaus erfolgen", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er fürchtet im zweiten Quartal rote Zahlen, bleibt aber bei einem Anlagehorizont von einem Jahr bei seinem Haltevotum./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:45 / MEZ



