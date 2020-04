FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental von 92 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er könne nicht ganz nachvollziehen, wieso der Automobilzulieferer trotz des zurückgezogenen Ausblicks für 2020 am Dividendenvorschlag festhalte, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotzdem stehe Conti aus seiner Sicht finanziell und bilanziell besser da als andere Automobilzulieferer./ssc/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 07:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 08:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.