HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Continental auf "Halten" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts fehlender Halbleiter und der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 an den Start gehen, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins u?bernächste Jahr erstrecken, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zur Chipkrise in der Autoindustrie. Die Prognosesenkung des Zulieferers Hella dürfte nur der Auftakt für weitere Ausblicksverschlechterungen anderer Branchenunternehmen gewesen sein./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 08:50 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 09:46 / MESZ



