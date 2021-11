FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Aktienwert von 115 auf 105 Euro gesenkt. "Dieselgate" belaste, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Aus für den Finanzchef. "Auf Basis der aktuell vorliegenden Information lassen sich die möglichen finanziellen Folgen

aus der Dieselthematik für Continental nicht beziffern", so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 11:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 11:52 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.