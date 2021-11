FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Continental nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Umfeld verbessere sich, es sei aber noch ein weiter Weg bis zu den Mittelfristzielen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während der Autozulieferer und Reifenhersteller von wieder anziehenden Auto-Produktionszahlen profitieren dürfte, würden die unternehmensspezifischen Herausforderungen wie Umstrukturierung und Ausrichtung auf künftiges Wachstum dem Konzern in den kommenden Jahren erhalten bleiben./men/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.