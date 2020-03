FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Continental nach Zahen von 140 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet wertete den Ausblick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als enttäuschend. Er dürfte neben der allgemeinen Marktschwäche sowie dem Strukturwandel in der Autoindustrie zu großen Teilen der aktuellen Lage beim Thema Coronavirus geschuldet sein, schrieb der Experte und kürzte seine Schätzungen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 11:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 12:18 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.