FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach der Streichung des bisherigen Ausblicks wegen der Corona-Krise von 92 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die finalen Auswirkungen durch den Virus ließen sich weiterhin nicht abschließend bewerten, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen dem Virus berücksichtigte er in seinem Modell einen 20-prozentigen Risikoabschlag. Der Autozulieferer sollte jedoch im Zuge einer Erholung von seiner breiten globalen Aufstellung sowie der aus seiner Sicht soliden Bilanzstruktur profitieren./tih/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 17:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 17:27 / MEZ



