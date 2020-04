NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Continental wegen der Corona-Krise von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Selbst wenn die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demnächst gelockert würden, bestünde weiterhin große Unsicherheit über die Entwicklung der Nachfrage, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte auch einige Zeit ins Land gehen, bis die Kapazitäten wieder voll ausgelastet sind. Die Expertin reduzierte ihre Schätzungen für den Reifenhersteller daher noch einmal, wies aber zugleich auf die niedrige Bewertung der Aktie hin./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



