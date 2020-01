ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bleibe für den Sektor vorsichtig, unter anderem wegen gemischter Signale bei der Preissetzung im vierten Quartal, eines voraussichtlich warmen Winters und gestiegener Rohstoffpreise, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Viele Investoren seien beunruhigt wegen der Preissetzungspraxis von Conti, jedoch sei das Unternehmen laut seinen Daten sehr diszipliniert geblieben./ssc/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 19:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.