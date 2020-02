ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach einer Strategiepräsentation für die vor der Abspaltung stehende Antriebsstrangsparte Vitesco auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 120 Euro. Was derzeit noch fehle, seien Informationen zur anfänglichen Kapitalspritze des Autozulieferers sowie detaillierte Mittelfristziele, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 22:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.