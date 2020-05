ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 62 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne wird in einer am Dienstag vorliegenden Studie allgemein optimistischer für Autozulieferer. Sie dürften zwar länger darunter leiden, dass die Autobauer Lagerbestände abbauen und Geld sparen. Sobald dies vorbei sei, werde die Erholung für die Lieferanten aber steiler sein. Bei Conti kritisierte er jedoch vergleichsweise späte Restrukturierungen, was weniger Erholungspotenzial mit sich bringe. Das höhere Ziel erklärte er mit etwas besseren Absatzerwartungen im nächsten Stadium./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 20:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.