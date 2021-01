NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Continental von 100 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick schrieb, favorisiert er für 2021 im Autosektor Hersteller von Premium-Fahrzeugen und Trucks. Insgesamt stehe der Sektor angesichts der Wachstumserwartungen vor einem guten Jahr. Autozulieferer könnten vom E-Antriebstrend profitieren, er warte bei diesen aber auf Signale für Wachstum und eine höhere Profitabilität. Die Schätzungen für Conti hat der Experte aber schon erhöht./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2021 / 17:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.