NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend des Quartalsberichts an und berücksichtigte dabei auch nach unten korrigierte Schätzungen für die globale Automobilproduktion. Grund dafür sei das sich verschlechternde Marktumfeld bei Halbleitern./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.