NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental von 83 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Rechne man die 200 Millionen Euro einer Bestandsneubewertung heraus, von der Continental im ersten Quartal profitiert habe, hätten die Margen im Reifengeschäft die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zu Michelin könnten die Preisanhebungen der Hannoveraner nicht ausreichen, um die Kostensteigerungen im Jahr 2022 auszugleichen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 13:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 13:14 / EDT





