NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit Blick auf weitere Kostensparpläne auf "Underweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Diese seien ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Autozulieferer bündele Teile der Produktion und der Entwicklung an Standorten mit niedrigen Kosten. Unprofitable Aktivitäten sollen geschlossen oder verkauft werden. Zudem dürfte die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden gesenkt werden./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 15:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 15:22 / BST



