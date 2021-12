LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie nach der langsam endenden Halbleiterverknappung vor allem auf reine Autoteile-Lieferanten. Die Auftragsbücher der Autokonzerne seien prall gefüllt, und die vermutlich überraschend starke Volumenerholung dürfte den Preisdruck mehr als kompensieren. Dagornes Favorit bleibt Faurecia, aber er empfiehlt nun auch Valeo und Gestamp. Bei Letzteren drehte er sein Votum gleich um zwei Stufen von "Under-" auf "Overweight"./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 05:00 / GMT



