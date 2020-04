HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Corestate Capital nach Streichung der Jahresziele von 58 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Abwertung des Kreditausblicks durch S&P sei bedeutend, selbst wenn der Immobilienkonzern bis 2022 keine Refinanzierungsnöte habe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des robusten Geschäftsmodells sei die beschleunigte Reduzierung des Fremdkapital-Anteils außerordentlich wichtig./ssc/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.