MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Corestate Capital von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 17 Euro gesenkt. Die nun angekündigten erneuten Veränderungen in der Aktionärsstruktur bedeuteten eine neue Dimension der Ungewissheit, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Titel des Immobilien-Investmentmanagers zuletzt stark gelaufen./ajx/tih



