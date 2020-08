MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro nach Aussagen des Managements zum Juli und zum dritten Quartal von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 40 Euro angehoben. Die zur Zahlenvorlage gemachten Aussagen des Kunststoffherstellers zur Nachfrage im Juli und den ersten Augusttagen lasse eine starke Nachfrageerholung in der zweiten Jahreshälfte schließen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch könnten sich auch die Margen und der für Aktionäre interessante freie Barmittelfluss rascher als erwartet erholen. Er sei bereits für 2020 optimistisch gewesen, doch nun hob Mayer auch für 2021 und 2022 seine Ergebnisschätzungen an./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 16:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



