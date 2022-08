MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die recht geringe Kursreaktion auf die massive Gewinnwarnung spreche dafür, dass eine Ergebnistalsohle bereits eingepreist worden sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun auf den möglichen Einfluss im Falle einer nur noch limitierten Gasversorgung./ag/jha/



