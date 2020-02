NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 47 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für zahlreiche europäische Chemiekonzerne wegen der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. In seinem Basisszenario geht er mittlerweile nicht mehr nur von einer kurzen Nachfragedelle im ersten Quartal aus, sondern von schubförmigen Nachfrage- und Angebotsschocks./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 01:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 01:44 / ET



