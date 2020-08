NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die überraschend schnelle Erholung der Märkte aus dem Elektronik-, Möbel- und Baugeschäft dürfte dem Kunststoff-Spezialisten im dritten Quartal unerwartet gute operative Ergebnisse bescheren, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Covestro sei auf einem guten Weg, ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 350 Millionen Euro zu erreichen, während die Konsensschätzung bei 268 Millionen Euro liege. Alexander hob seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) deutlich an und geht nun von einem positiven Wert aus./gl/ajx



